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Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном

Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном
19:13 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с лидером КНДР состоится, возможно, в конце февраля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится уже скоро, возможно, в конце февраля.

Об этом Трамп сказал журналистам, комментируя вчерашние переговоры со спецпосланником Пхеньяна, советником северокорейского лидера Ким Ен Чхолем, сообщает «Голос Америки».

Трамп сообщил, что «это была невероятная встреча» и заявил, что все участники переговоров «добились значительного прогресса».

«Мы договорились о проведении встречи, вероятно, она состоится в конце февраля. Мы выбрали страну, и объявим место проведения саммита в ближайшем будущем. Ким Чен Ын, равно как и я, с нетерпением ждет саммита», - сказал Трамп.

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Он добавил, что участникам переговоров удалось добиться множества позитивных результатов, однако не уточнил, о чем именно идет речь.

В Белом доме в пятницу выпустили заявление по итогам встречи Трампа с представителем Пхеньяна. В администрации подтвердили, что второй саммит Трампа с Ким Чен Ыном состоится уже скоро, возможно, уже в конце февраля. Однако США пока не собираются отменять экономические санкции против КНДР, добавили в Белом доме.

Ранее несколько изданий писали, что второй саммит глав США и КНДР, скорее всего, состоится во Вьетнаме, власти которого поддерживают хорошие отношения с обеими странами.

Кроме того, речь во время пресс-брифинга зашла о выводе американских войск из Сирии. Трамп объяснил, почему он, внезапно для многих союзников, решил вывести войска из региона, охваченного гражданской войной.

«Сейчас ситуация (в Сирии) развивается очень хорошо, однако, когда я вступил в должность, там творился абсолютный хаос. Но задайте себе вопрос: мы убиваем (боевиков) ”Исламского государства” - для России, для Ирана, для Сирии, для Ирака, для множества других стран? В какой-то момент надо возвращать наших людей домой», - заявил Трамп.

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США, КНДР, Ким Чен Ын, Дональд Трамп.
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