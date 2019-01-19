Женский марш 2019: Тысячи людей вышли на улицы Нью-Йорка

Новости мира: В Нью-Йорке тысячи людей приняли участие в маршах за права женщин.

В Нью-Йорке в субботу, 19 января, около тысячи митингующих собрались на Коламбус-серкл на Манхэттене для участия в Женском марше и еще несколько тысяч - на Фоли-сквер на Марш женского единства.

Об этом сообщает с места события корреспондент Укринформа.

"2018-й был годом, когда мы проснулись. Я надеюсь, что 2019-й станет годом ясности", - заявила со сцены организатор Марша женского единства на Фоли-сквер Агунда Окео.

Демонстрацию в Коламбус-серкл возглавила конгрессвумен от Нью-Йорка Александрия Оказио-Кортес.

"Мы не будем молчать, когда речь идет о правах женщин, бедных женщин, женщин рабочего класса и всех женщин в США и в мире", - заявила Оказио-Кортес.

В этом году марши в Нью-Йорке разделились из-за разногласий между организаторами.

Многие демонстранты на Фоли-сквер держат в руках плакаты, оппозиционные к президенту США Дональда Трампа, среди которых "Импичмент Трампу", "Трампа вон", "Ни стены, кроме как вокруг Трампа", "Стройте добро, а не стены", "Четыре недели без зарплаты", намекая на рекордную за время остановку правительства, которая до сих пор продолжается в США.

Также плакаты с призывами бороться за права женщин: "Вы не заберете мой голос", "Власть женщинам!", "Приветствуйте матриархат", "К черту сексизм".

Через дорогу от события на Фоли-сквер присутствует и немногочисленная контр-демонстрация. Ее участники и участницы держат в руках плакаты "Женщины за Трампа" и "Благодарите Бога за Трампа".

Кроме Нью-Йорка, женские марши 19 января проходят в Вашингтоне, Бостоне, Лос-Анджелесе, Далласе, Хьюстоне и сотнях меньших городов на всей территории США.

Мероприятия в Нью-Йорке проходят при усиленном присутствии полиции. Нарушений порядка не наблюдается.

Движение женских демонстраций в США вступило в силу в январе 2017 года как реакция на избрание президентом США Дональда Трампа. Тогда на протесты вышло, по разным оценкам, от 3,3 до 5,2 миллиона человек.