Последствия сильных снегопадов могут затронуть почти треть населения США

Новости мира: Снегопады в США уже привели к отмене почти 7 тысяч авиарейсов.

Из-за непогоды, в том числе, из-за сильных снегопадов в центральной части и на северо-востоке США, в стране отменили и задержали в субботу более 6,7 тысяч авиарейсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт FlightAware, отслеживающий передвижения воздушных судов.

По оценке специалистов сайта, в общей сложности было отменено и задержано 6783 рейса.

Как информировала телекомпания CNN, последствия снегопадов могут коснуться более 100 млн человек в ряде штатов, от Миссури до Мэна. В городах Чикаго, Детройт и Кливленд бушуют метели, а южнее, в Мемфисе (штат Теннесси) и Джексона (штат Миссисипи) гремит гром и сверкают молнии. В Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) и Филадельфии (штат Пенсильвания) в субботу прогнозируется снег с дождем, которые предстоящей ночью из-за потепления изменятся обильными осадками.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо временно запретил вождения автофургонов с прицепами и автобусов на большей части дорог штата. Это распоряжение вступает в силу в 15:00 (22:00 по Киеву). Компания "Амтрак" (Amtrak) за неблагоприятных погодных условий ограничила на территории штата движение пассажирских поездов и электричек в субботу и воскресенье.