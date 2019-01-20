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СМИ: Угроза пошлин США против Китая не исчезнет, даже если будет сделка

СМИ: Угроза пошлин США против Китая не исчезнет, даже если будет сделка
06:47 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: СМИ узнали детали будущей торговой сделки США и Китая.

Обязательным условием для заключения перемирия в торговой войне между США и Китаем могут стать регулярные проверки Вашингтоном того, как Пекин будет проводить обещанные торговые реформы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между двумя странами.

"Угроза пошлин не исчезнет, даже если будет сделка", - приводит агентство слова одного из своих собеседников.

При этом, китайская сторона неохотно встретила подобное условие от Вашингтона, однако оно не стало причиной срыва переговоров. В беседе с агентством источник, близкий к китайской стороне, сказал, что Соединенные Штаты хотят "периодических проверок", но пока не ясно, как часто.

"Это похоже на унижение", - подчеркнул один из источников.

"Но, возможно, обе стороны смогут найти способ сохранить лицо для китайского правительства", - добавил он.

О готовности Трампа заключить торговое перемирие с Китаем Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал в начале января.

Отмечалось, что американский лидер таким образом стремится нормализовать обстановку на американских рынках. Накануне The Wall Street Journal сообщило, что глава Минфина США Стивен Мнучин предложил идею частичной отмены пошлин или полного отказа от них, чтобы дать Пекину стимул пойти на более глубокие уступки в торговой войне.

Более жесткой позиции придерживается торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который обеспокоен тем, что любая уступка может рассматриваться как признак слабости. Трамп хочет, чтобы сделку заключил именно Лайтхайзер.

Источники Reuters добавляют, что регулярные проверки могут стать одним из возможных решений для удовлетворения требований Лайтхайзера. Собеседники заявляют, что угроза новых тарифов будет использована для продолжения реформ.

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Китай, Торговая война, Дональд Трамп.
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