Трамп заказал в Белый дом на банкет 300 бургеров, пиццу и картошку фри (Видео)

Президент США Дональд Трамп был вынужден самостоятельно заказывать и оплачивать пиццу, бургеры и картошку фри на прием в Белом доме 14 января, организованный для футболистов Clemson Tigers, победителей национального чемпионата среди студентов. Трампу пришлось сделать так из-за того, что в связи с частичным прекращением работы правительства "шатдауном", сотрудники Белого дома, которые должны были бы заниматься вопросом угощения гостей, находящихся в неоплачиваемых отпусках, передает радио Свобода. Как сообщают американские СМИ, президент США, который является любителем фастфуда, заказал еду из Mcdonald's, Burger King и Wendy's. Комментируя свой выбор, Трамп заявил, что это "замечательная американская еда". "У нас есть пицца, 300 гамбургеров и много-много картофеля фри, все наша любимая еда", – сказал Трамп журналистам.