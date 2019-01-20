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Дональд Трамп предложил демократам пути решения кризиса

Дональд Трамп предложил демократам пути решения кризиса
15:18 Сегодня Телеграф

Новости мира: Дональд Трамп предложил демократам иммиграционную сделку для преодоления "шатдауна".

Президент США Дональд Трамп выступил в субботу, 19 января, с видеообращением в Белом Доме, в котором предложил демократам иммиграционную сделку для преодоления "шатдауна".

В своем выступлении Трамп предложил расширить поддержку законодательства для защиты детей незарегистрированных иммигрантов, а также обладателей временного защищенного статуса (TPS). В обмен на уступки Трамп настаивает на выделении 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

Он также назвал иммиграционную систему США "очень слабой": "Я здесь сегодня, чтобы преодолеть тупик и дать Конгрессу возможность продвинуться вперед, положить конец закрытию правительства и решить кризис вдоль южной границы".

Ранее, 19 января, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что предстоящее предложение Дональда Трампа о предоставлении защиты некоторым нелегальным иммигрантам в обмен на строительство стены на юго-западной границе с Мексикой является "неприемлемым". Также заявила, что президентский план не поддержат в обеих палатах Конгресса.

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Отмечается, что демократ Сената Дик Дурбин заявил, что готов работать над решением проблем после "шатдауна".

"Во-первых, президент Трамп и лидер большинства в Сенате Макконнелл должны открыть правительство сегодня. Во-вторых, я не могу поддержать предложениеТрампа, и не верю, что оно может пройти Сенат. В-третьих, я готов сесть в любое время после открытия правительства и работать над решением всех нерешенных вопросов ", - отметил Дурбин.

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США, Мексика, Президент США, Дональд Трамп, Президент США Дональд Трамп, Граница с Мексикой, шатдаун.
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