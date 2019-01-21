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Трамп и Эрдоган согласились продолжить поиск компромисса по вопросам Сирии

Трамп и Эрдоган согласились продолжить поиск компромисса по вопросам Сирии
06:12 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Трамп и Эрдоган обсудили обеспечение безопасности на северо-востоке Сирии.

Президент США Дональд Трамп и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора согласились продолжить поиск согласованного решения для обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома, передает УНН.

"Два лидера согласились продолжить поиск согласованного решения для обеспечения безопасности на северо-востоке Сирии, — говорится в заявлении. — Они также обсудили взаимную заинтересованность в расширении торговых отношений между США и Турцией".

"Президент Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагической гибелью американцев в сирийском Манбидж на этой неделе. Президент Трамп подчеркнул важность полного уничтожения террористов, оставшихся в Сирии", — сообщила пресс-служба администрации США.

В частности, агентство Reuters сообщило, что в ходе телефонного разговора Эрдоган заявил о готовности страны безотлагательно взять на себя обеспечение безопасности в Манбидже.

Ранее Трамп объявил 19 декабря о решение начать вывод американских войск из Сирии. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тысяч человек продлится от 60 до 100 дней. Как заявил 10 января госсекретарь Майкл Помпео, уход из Сирии не означает сворачивание усилий в борьбе с группировкой. Он подчеркнул, что ИГИЛ все еще действует во многих странах и США "привержены тому, чтобы нанести террористам поражение".

Трамп признал другие страны способными "позаботиться" о ИГИЛ без США.

После этого он согласился предоставить четыре месяца на вывод американских войск с территории Сирии.

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Сирия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп.
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