Помпео перечислил основные угрозы миропорядку: обошлось без России

Новости мира: Майк Помпео в числе главных угроз миропорядку назвал политику Китая, активность Ирана и ядерную программу КНДР.

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник перечислил основные "вызовы" для современного миропорядка, назвав, в частности, внешнюю и торговую политику КНР, действия Ирана и ядерную программу Пхеньяна.

"Список (вызовов, - ред) - от ядерной программы Северной Кореи и до зарубежных авантюр Ирана, до китайской экономической модели с центральной ролью государства, его агрессивности по отношению к соседям и тоталитарного государственного строя", - сказал он, выступая по видеомосту перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе.

"Радикальный исламский терроризм остается постоянной угрозой, с которым мы продолжим бороться вместе", - продолжил госсекретарь.

По его словам, США добиваются успехов в отношении этих проблем, в частности, благодаря формированию международных коалиций.

М.Помпео напомнил о политике давления на КНДР, включая санкционные меры ООН, что в итоге, по словам М.Помпео, привело северокорейское руководство за стол переговоров. Также он заявил о создании "глобальной коалиции" для противодействия Ирану и об "изменении баланса отношений" с КНР, что США делают совместно со своими партнерами в Азии и других частях мира.