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Болтон о возможности введения войск в Венесуэлу: Все варианты остаются на столе

Болтон о возможности введения войск в Венесуэлу: Все варианты остаются на столе
03:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Белом доме рассматривают введение войск в Венесуэлу.

Введение войск США или союзных стран в Венесуэлу не является обязательным и неизбежным фактом, однако Вашингтон продолжает рассматривать все варианты урегулирования ситуации.

Об этом заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в одном из интервью, сообщило в пятницу американское издание The Hill.

"Когда консервативный телеведущий Хью Хьюитт спросил Болтона, приблизились ли США, Бразилия, Колумбия или Объединенные силы к решению о военном вмешательстве в американскую страну, расколотую социальными и политическими беспорядками, Болтон ответил - нет", - отмечает издание.

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В то же время советник Белого дома подчеркнул: "Президент (Трамп - ред.) сказал, что все варианты остаются на столе. Но наша цель - это мирная передача власти".

Как сообщалось ранее, администрация Белого дома выразила мощную поддержку временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо. Он возглавил страну на фоне массовых протестов и недовольств в связи с политикой Николаса Мадуро, который присвоил себе победу на последних выборах президента в стране.

Гуайдо должен возглавлять страну до проведения в Венесуэле внеочередных открытых и демократических выборов президента.

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Протесты, Венесуэла, Белый дом, Джон Болтон.
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