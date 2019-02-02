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США прекратили помощь администрации Палестины

США прекратили помощь администрации Палестины
21:23 Сб, 2 Февраль 2019 Телеграф

Новости мира: США со вчерашнего дня больше не помогают палестинской администрации.

Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 февраля 2019 года прекратило помощь палестинской администрации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

По словам источника агенства после вступления в силу принятого Конгрессом закона об антитеррористической деятельности, позволяющего подавать иски против любых структур, которые получают финансирование из Вашингтона, администрация Махмуда Аббаса объявила, что полностью отказывается от американских денег.

В деревне Джаба на Западном берегу Иордана все проекты заморожены: "Когда начиналось строительство, мы были настроены оптимистично, но сейчас чувствуем себя подавленными. Школьникам в нашей деревне больше негде учиться, им приходится ходить в школу в семи километрах отсюда", - говорит Зеяб Машаллах, глава местной власти.

Как отмечают эксперты, большая часть выплат была прекращена администрацией Дональда Трампа в 2017-2018 годах, но до последнего момента США перечисляли средства на миссию координатора по вопросам безопасности (USSC). Она была создана 14 лет назад для взаимодействия с силовыми структурами ПА. Это уже вызвало серьезную обеспокоенность израильских служб безопасности, лоббирующих внесение изменений в американский закон.

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США, Палестина, USAID, Агентство США по международному развитию.
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