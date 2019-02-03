Трамп заявляет, что "российское" дело Мюллера - это "мистификация"

Новости мира: Роберт Мюллер продолжает вести расследование относительно вмешательства России в президентские выборы в США.

Нынешний президент США Дональд Трамп заявляет, что заговора с россиянами с его стороны никогда не было, а дело спецпрокурора Роберта Мюллера, который уже обвинил 34 человека - это мистификация и "охота на ведьм". Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News, которое вышло в воскресенье.

"Российское дело - это мистификация. Я был более жестким по отношению к России, чем какой-либо президент, возможно, за все время", - заявил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что все более трех десятков фигурантов, в отношении которых следствие выдвинуло официальные обвинения, не имеют отношения к нему.

"Из тех 34 человек было много "блоггеров" из Москвы, или это были люди, которые не имели ничего общего со мной, не имели ничего общего с тем, о чем они говорят, или это были люди, которые что-то придумывали или врали. Я думаю, что с этой страной произошла ужасная вещь, потому что это расследование - охота на ведьм. это ужасная охота на ведьм, и это позор", - подчеркнул президент.

Трамп также выразил поддержку экс-генералу Майклу Флинну, своему бывшему советнику по вопросам нацбезопасности, который солгал следствию о своих связях с россиянами, в частности с послом Сергеем Кисляком. "Если вы посмотрите на дело генерала Флинна, по отношению к которому ФБР сказал, что он не врет, но Роберт Мюллер заявил, что да (врет - ред.), они взяли и уничтожили его жизни", - отметил глава Белого дома.

Трамп также высказался с симпатией по отношению к Роджеру Стоуну, которого только недавно арестовало ФБР по "российскому делу". При этом он подчеркнул, что Стоун официально не работал на президентскую кампанию в то время.

"Прежде всего, Роджер Стоун не работал на кампанию, кроме начального периода, задолго до того, о чем мы говорим. Роджер - из тех людей, которые всегда мне нравились", - отметил президент.

Отвечая на вопрос ведущей, помиловал бы президент Стоуна, он отметил, что пока не думал об этом. "Похоже, он хорошо защищается. Но мы должны избавиться от этой охоты на ведьм", - заявил Трамп.

Он снова подчеркнул, что "не было никакого заговора, ни какой обструкции (следствию - ред.), вообще ничего".

Специальный прокурор США Роберт Мюллер продолжает вести расследование относительно вмешательства России в президентские выборы в США.