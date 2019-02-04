Дуке собирается к Трампу говорить про Венесуэлу

Новости мира: Президенты США и Колумбии Дональд Трамп и Иван Дуке встретятся в Белом доме.

Встреча запланирована на период с 13 по 15 февраля, сообщает Радио Caracol со ссылкой на источники в правительстве Колумбии Ожидается, что основной темой для обсуждения станет кризис в Венесуэле.

Кроме того, Дуке и Трамп обсудят борьбу с коррупцией, наркотиками, терроризмом и международной преступностью.

Как сообщал Укринформ, президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает вероятности перехода нынешнего политического кризиса в гражданскую войну.

Президент США Дональд Трамп в распространенном 3 февраля интервью заявил, что Вашингтон рассматривает военную интервенцию в Венесуэлу как один из вариантов действий против режима президента Николаса Мадуро.

В январе несколько государств во главе с США признали временным президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.