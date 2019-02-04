В СМИ появилось расписание Трампа: что он ежедневно делает по утрам

Новости мира: Президент США Дональд Трамп больше половины своего рабочего времени тратит на неструктурированное "исполнительное время".

В интернете опубликованы отчеты Белого дома, раскрывающие ежедневное расписание президента США Дональда Трампа с момента промежуточных выборов.

Так, американские СМИ подсчитали, что приблизительно 60% рабочего времени Трампа - 297 часов 15 минут за почти три месяца - приходится на неструктурированное "исполнительное время". Сообщается, что документы охватывают период с 7 ноября 2018 по 1 февраля 2019 года.

Согласно расписанию, Трамп начинает работу в 8 утра и заканчивает около 5 вечера. В начале дня в расписании президента выделены 2-3 часа исполнительного времени.

Известно, что Трамп, как правило, просыпается раньше 6 утра, и к 8 должен быть в Овальном кабинете. Однако, ряд источников уверяют, что вместо этого Трамп проводит утро в своей резиденции - смотрит телевизор, читает газеты и обсуждает новости со своими советниками. Таки образом, рабочий день президента США начинается около 11 утра со встречи с главой аппарата Белого дома или брифинга разведки.

В некоторые дни исполнительное время преобладает в расписании. Например, 18 января у Трампа был выделен час на запланированные встречи, а остальные 7 - на "исполнительное время".

Концепцию исполнительного времени изобрел бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли, так как Трампу не нравилось чувствовать себя в заложниках стандартного графика.

Высокопоставленный чиновник Белого дома поделился наблюдением, что президент США постоянно звонит кому-то и всегда что-то замышляет. Он назвал это не типичной структурой работы.

Подсчитано, что всего с 7 ноября по 1 февраля Трамп работал 502 часа 55 минут. Из них: исполнительное время - 297 часов 15 минут; встречи - 77 часов 5 минут; поездки - 51 час 15 минут; обед - 39 часов; мероприятия - 38 часов 20 минут.

Сообщается, что в расписании указаны не все встречи, которые проводит президент США. Трамп иногда проводит встречи в исполнительное время, о которых он не хочет распространяться, опасаясь утечки информации. Кроме того, его утро иногда включает звонки главам государств, встречи с адвокатами, которые не отражены в графиках.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в комментарии по поводу графика отметила, что у президента Трампа другой стиль руководства, чем у его предшественников, и результаты говорят сами за себя. Она отметила, что хотя Трамп и тратит большую часть своего дня на запланированные встречи, мероприятия и звонки, у него остается время, чтобы создать более творческую среду, которая помогла сделать его самым продуктивным президентом в современной истории.