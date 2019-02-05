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Трамп не консультировался с Центральным командованием о выводе войск из Сирии

Трамп не консультировался с Центральным командованием о выводе войск из Сирии
22:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США не советовался с военными о сворачивании миссии в Сирии.

Президент США Дональд Трамп не консультировался с Центральным командованием, которое отвечает за проведение операций на Ближнем Востоке, относительно вывода американских войск из Сирии.

Об этом заявил во вторник во время слушаний в Комитете Сената США по вопросам Вооруженных сил командующий Центральным командованием США генерал Джозеф Вотел, сообщает корреспондент .

"Я не знал об этом конкретном решении (перед тем, как президент Трамп объявил его - ред.)", - подчеркнул командующий, который отвечает за ведение операций в этом регионе.

В то же время он отметил, что в командовании были проинформированы о намерениях Трампа вывести контингент, которые он неоднократно озвучивал ранее. Однако, когда сенаторы попросили генерала уточнить, консультировался ли президент с ними относительно вывода сил из Сирии, он ответил отрицательно.

Пентагон: ИГИЛ сможет отвоевать Сирию за год

Вотел также предупредил, что уменьшение давления на ИГИЛ увеличивает шансы восстановления сил группировки.

"Важно понимать, что битва не завершена, а наша миссия остается неизменной", - подчеркнул генерал.

Однако, по его словам, несмотря на это Соединенные Штаты "своевременно выведут войска", и сейчас этот вопрос обсуждается с союзниками.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 18 декабря 2018 года официально заявил о сворачивании военной кампании в Сирии. Это стало неожиданностью даже для его ближайших советников по вопросам национальной безопасности, которые призвали воздержаться от этого шага. При этом Трамп заявил о "почти полной победе" над ИГИЛ, в то время как американская разведка сообщает о наличии около 15 тыс. бывших боевиков этой организации в Сирии, которые могут снова объединиться в группы после ослабления антитеррористического давления.

В знак протеста против этого решения двадцать шестой министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку.

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Сирия, США, Армия США, Дональд Трамп, Джозеф Вотел.
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