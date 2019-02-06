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На Гавайях запретят продавать сигареты людям до 100 лет

На Гавайях запретят продавать сигареты людям до 100 лет
10:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: На Гавайях рассматривают законопроект, который запретит продавать сигареты лицам моложе 100 лет.

В парламент американского штата Гавайи внесен законопроект, который предлагает запретить продажу сигарет людям младше 100 лет.

Документ предполагает поэтапное повышение минимального возраста для покупки сигарет: до 30 лет в 2020 году, до 40 в 2021-м, до 50 в 2022-м, до 60 в 2023-м и, наконец, до 100 лет в 2024 году, передает Медуза.

Для продавцов, которые будут нарушать запрет, предлагается ввести штрафы от 500 до двух тысяч долларов. За покупку и хранение сигарет штрафов не предусмотрено.

Инициатива обоснована вредом, который сигареты наносят здоровью человека. При этом предлагаемый запрет не распространяется на другие товары с содержанием никотина, включая сигары, нюхательный табак и электронные сигареты. В законопроекте говорится, что на Гавайях курят около 150 тысяч взрослых жителей.

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Всего на архипелаге проживает более 1,4 миллиона человек. На Гавайях действуют одни из самых строгих законов в отношении сигарет в США. С 2018 года там запрещено покупать сигареты до 21 года.

В большинстве других штатов этот запрет распространяется только на людей младше 18 лет. Напомним, в 2017 году представители департаментов по делам молодежи всех девяти федеральных земель Австрии поддержали предложение о запрете продажи сигарет подросткам, не достигшим 18-летнего возраста.

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США, Законопроект, Сигареты, Гавайи.
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