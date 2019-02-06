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В США могут запретить аборты на поздних сроках

В США могут запретить аборты на поздних сроках
11:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп предлагает запретить аборты на поздних сроках беременности.

Дональд Трамп призвал Конгресс принять закон, запрещающий делать аборты на поздних сроках. Об этом сообщает Reuters.

"Чтобы защитить достоинство каждого человека, я прошу Конгресс принять закон, запрещающий прерывание беременности на более поздних сроках", - сказал Трамп.

Он призвал Конгресс работать вместе, чтобы сформировать культуру, которая дорожит невинной жизнью.

"Давайте подтвердим основную истину: все дети - рожденные и нерожденные - созданы по святому образу Божьему", - подчеркнул президент.

Трамп пожаловался, что из-за президентства потерял огромные деньги

Тема абортов на поздних сроках уже долгое время вызывает споры в американской политике. В последние годы противники абортов часто ставят вопрос о том, ощущает ли плод боль. Медицинское мнение по данному вопросу не является окончательным.

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США, Конгресс, Дональд Трамп, Аборты.
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