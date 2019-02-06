В США могут запретить аборты на поздних сроках

Дональд Трамп призвал Конгресс принять закон, запрещающий делать аборты на поздних сроках. Об этом сообщает Reuters.
"Чтобы защитить достоинство каждого человека, я прошу Конгресс принять закон, запрещающий прерывание беременности на более поздних сроках", - сказал Трамп.
Он призвал Конгресс работать вместе, чтобы сформировать культуру, которая дорожит невинной жизнью.
"Давайте подтвердим основную истину: все дети - рожденные и нерожденные - созданы по святому образу Божьему", - подчеркнул президент.
Тема абортов на поздних сроках уже долгое время вызывает споры в американской политике. В последние годы противники абортов часто ставят вопрос о том, ощущает ли плод боль. Медицинское мнение по данному вопросу не является окончательным.