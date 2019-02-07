Западная коалиция готовится к новой стадии кампании по борьбе с ИГИЛ

Новости мира: Коалиция против ИГИЛ планирует новый этап борьбы с террористической организацией.

Глобальная коалиция по борьбе с ИГИЛ во главе с США готовится к новой стадии кампании против террористов, говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств стран-участников.

В документе, распространенном госдепом США после встречи в Вашингтоне, отмечается, что в 2019 году, когда "военные усилия против ИГИЛ в Сирии приближаются к кульминации и переходят к вспомогательной, а не центральной роли, члены коалиции откроют дискуссию для планирования следующего этапа кампании".

"Это может включать в себя усилия по противодействию возвращению ИГИЛ к повстанческой деятельности в Сирии и Ираке. Это может также включать в себя решение проблем трансграничных сетей, филиалов и ячеек ИГ, которые продолжают представлять значительную, а в некоторых случаях и растущую угрозу для членов нашей коалиции", - говорится в документе.

"Особую тревогу вызывает перемещение закаленных в боях иностранных боевиков-террористов в такие разнообразные регионы и континенты, как Юго-Восточная Азия и Африка. Необходимо принять соответствующие меры, с тем, чтобы боевики и сторонники ИГИЛ были привлечены к ответственности за их поддержку или участие в террористической кампании ИГИЛ в соответствии с применимыми нормами международного права", - следует из заявления министров.

Отмечается, что "в рамках этих усилий участники коалиции рассмотрят возможность более оперативного обмена информацией о боевиках и доказательствах их участия в боевых действиях между партнерами по коалиции либо на двусторонней основе, либо, когда это возможно, через такие глобальные сети, как Интерпол".

Кроме того, в заявлении говорится, что коалиция должна приложить больше усилий для разработки эффективных программ дерадикализации и реинтеграции.