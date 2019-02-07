Еще один сотрудник покинул команду спецпрокурора США Мюллера

Новости мира: Команда Роберта Мюллера стала меньше еще на одного прокурора.

Один из 17-ти членов команды спецпрокурора США Роберта Мюллера завершил выполнение своих обязанностей в команде и вернулся на свою должность в Министерстве юстиции, продолжив помогать следствию по "русскому" делу.

Он стал четвертым сотрудником, который формально вышел из штатной структуры офиса спецпрокурора, сообщил в среду американский телеканал CNN.

"Прокурор, который был причастен к судебному разбирательству дела о вмешательстве России в выборы (президента США – ред.), в декабре завершил свою работу в команде", - заувадужться в публикации.

Как уточняется, речь идет о Скотте Мейслере, который стал четвертым из 17-ти прокуроров офиса Мюллера, кто оставил команду за время расследования. При этом телеканал подчеркивает, что Мейслер ушел от Мюллера "на фоне растущего количества сообщений, что расследование подходит к концу".

Тем временем сообщается, что Скотт Мейслер продолжает работать в Министерстве юстиции, в криминальном отделе. Он прорабатывает дела, связанные с расследованием Роберта Мюллера. Как отметили в ведомстве, сейчас другие подразделения Минюста перебрали определенные полномочия в вопросах, которые начал расследовать спецпрокурор США.