Министры в Вашингтоне подписали мирное соглашение по Сирии

Новости мира: Семь стран в Вашингтоне подписали заявление по мирному урегулированию в Сирии.

Министры иностранных дел группы из семи стран подписали в Вашингтоне совместное заявление относительно сложной политической ситуации в Сирии, подчеркнув, что ее можно решить только политическим путем, без применения оружия.

Об этом сообщил Государственный департамент США по результатам встречи в среду в американской столице, сообщает собственный корреспондент.

"Для конфликта в Сирии не существует военного решения, так же как нет альтернативы политическому решению, поэтому есть общая потребность в дипломатических усилиях, а также в международной политической воли для прекращения сирийского конфликта и облегчения длительных страданий сирийского народа", - отметили главы внешнеполитических ведомств.

Они выразили твердую решимость сосредоточить совместные усилия по разрешению конфликта политическим путем, согласно Резолюции СБ ООН по Сирии №2254.

"Те, кто стремится дестабилизировать регион или прибегнуть к военному решению, только повышают риски опасной эскалации и раздувают масштабный пожар в регионе", - говорится в заявлении.

В этой связи участники встречи подтвердили поддержку ООН со своей стороны.

"Мы подчеркиваем, что Управление специального посланника ООН по вопросам Сирии имеет четкий мандат от Генерального секретаря и Совета Безопасности ООН для продвижения этих задач и призываем все стороны приложить усилия для прекращения сирийского конфликта", - говорится в совместном документе.

Заявление после встречи в Вашингтоне подписали главы внешнеполитических ведомств Египта, Франции, Германии, Иордании, Саудовской Аравии, Великобритании и США.