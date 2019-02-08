В США озвучили сроки вывода войск из Сирии

Новости мира: США планируют вывести войска из Сирии к концу апреля.

США установили конец апреля в качестве даты окончательного вывода американских войск из Сирии, сообщает Wall Street Journal.

"Вооруженные силы США готовятся вывести все американские силы из Сирии к концу апреля, хотя администрация Трампа еще не придумала план защиты своих курдских партнеров от нападения, когда они уйдут", - рассказали изданию осведомленные источники.

По их словам, если Белый дом не сменит курс, военные выведут значительную часть контингента из Сирии к середине марта, а полностью завершат вывод американских войск к концу апреля.

В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ - выполнена.