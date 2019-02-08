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"Продолжают пытаться переложить вину": США ответили на требование РФ по ДРСМД

&quot;Продолжают пытаться переложить вину&quot;: США ответили на требование РФ по ДРСМД
18:24 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: США ответили на требования РФ по ракетам в Румынии.

Американская система противоракетной обороны в Румынии (Aegis), которую Россия требует уничтожить, не затрагивает критериев Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом говорится в заявлении Миссии США при НАТО.

"Система способна запускать только защитные ракеты-перехватчики, такие как SM-3. Система разработана исключительно для перехвата и противодействия объектам, не расположенным на поверхности Земли. В соответствии с пунктом 3 статьи VII Договора РСМД ракета-перехватчик этого типа не является ракетой, подпадающей под действие договора", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что система противоракетной обороны не имеет наземных баллистических или крылатых ракет и ей не хватает программного обеспечения, аппаратных средств управления огнем, необходимых для запуска наступательных баллистических или крылатых ракет, таких как "Томагавк".

"Хотя она использует некоторые из тех же структурных компонентов, что и морская система Mk-41 Vertical Launch System, установленная на кораблях, система запуска Aegis Ashore – не такая же, как морская система МК-41 с вертикальным запуском", - подчеркнули в миссии.

Посол США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Россия пытается переложить вину за гибель ракетного договора.

"Комплекс Aegis Ashore в Румынии способен запускать только перехватчики против угроз из-за пределов евроатлантического региона. Они были разработаны и проверены исключительно в оборонительных целях и не нарушают договор. Россия продолжает пытаться переложить вину", - написала она в Twitter.

"Комплекс Aegis Ashore в Румынии способен запускать только перехватчики против угроз из-за пределов евроатлантического региона. Они были разработаны и проверены исключительно в оборонительных целях и не нарушают договор. Россия продолжает пытаться переложить вину", - написала она в Twitter.

Напомним, Россия заявила, что США должны уничтожить свои системы противоракетной обороны Mk-41, развернутые в Румынии, чтобы вернуться к соблюдению ракетного договора.

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Румыния, Россия, ПРО, ДРСМД.
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