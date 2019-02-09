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США получат на вооружение новый противотанковый ракетный комплекс Javelin

США получат на вооружение новый противотанковый ракетный комплекс Javelin
04:34 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости мира: Американские военные получат в свое распоряжение новую версию противотанкового ракетного комплекса FGM-148F Javelin.

Lockheed Martin и Raytheon поставят американскому Минобороны 2100 комплексов FGM-148F Javelin. Это новейшая версия знаменитого противотанкового ракетного комплекса, которая должна сменить более старый FGM-148E (Block I). Контракт был выдан после очередного успешного этапа испытаний, который включал в себя 21 пуск ракет этого типа.

Одним из главных отличий FGM-148F стала усовершенствованная многоцелевая боеголовка, которая повысит эффективность в борьбе с живой силой противника и его легкобронированной техникой. При этом Javelin все еще несет угрозу и для основных боевых танков.

Сейчас продолжаются работы по усовершенствованию устройства командно-пускового блока, нацеленные, кроме прочего, на снижение его цены. На сегодня стоимость экспортной версии Javelin может достигать почти 1,5 миллиона долларов.

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США, Пентагон, Javelin, Противотанковый ракетный комплекс.
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