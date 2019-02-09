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СМИ: США призывают венесуэльских военных отказаться от поддержки Мадуро

СМИ: США призывают венесуэльских военных отказаться от поддержки Мадуро
14:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: США призывают венесуэльских военных дезертировать из армии Мадуро

Соединенные Штаты поддерживают прямые связи с военными Венесуэлы.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.

"Соединенные Штаты поддерживают прямые связи с венесуэльскими военными, убеждая их отказаться от поддержки Николаса Мадуро", - говорится в сообщении.

Представитель Белого дома отметил, что США также готовят новые санкции, направленные на усиление давления на правительство Мадуро. Белый дом ожидает, что венесуэльские военные будут продолжать переходить на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который ранее был объявлен парламентом страны исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Как сообщалось ранее, с началом массовых протестов в Венесуэле, которые вспыхнули против режима Николаса Мадуро, Соединенные Штаты поддержали временного президента Хуана Гуайдо, который должен привести страну к внеочередным выборам.

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23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принес присягу. Он заявил, что Мадуро, который в мае объявил о своей победе на президентских выборах, не способен выполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.

Уже более 20 стран признали Гуайдо как временного президента Венесуэлы.

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Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
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