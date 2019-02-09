В сенат США внесли законопроект о легализации марихуаны

Новости мира: В США предложили узаконить марихуану по всей стране.

В сенат США внесли законопроект, который позволит узаконить марихуану по всей стране. Об этом сообщает Futurism, передает УНН.

"Новый законопроект в сенатскую пятницу ознаменует тектоническое изменения в законодательстве США о наркотиках, легализировав марихуану по всей стране", - пишет издание.

"Федеральный запрет на марихуану неправильный, просто и ясно. Слишком много жизней было потрачено впустую, и слишком много экономических возможностей было упущено", - заявил сенатор от штата Орегон Рон Уиден, который представил законопроект.

Новым законопроектом S.420 администрации по борьбе с наркотиками США предоставляется 60 дней, чтобы исключить каннабис из списка контролируемых веществ. Им также устанавливается налог на вещество и механизм выдачи разрешений на розничную продажу и специальную маркировку, такую как у табака и алкоголя.

"Это было бы огромным сдвигом, поскольку только отдельные штаты за последние десятилетия позволили частичную легализацию и декриминализацию каннабиса, но федеральное правительство по-прежнему считает это веществом "Списка I" - наряду с тяжелыми наркотиками, такими как метамфетамин и героин", - отмечает издание.