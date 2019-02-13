Пентагон хочет расширить область применения ИИ в военной сфере

Новости мира: Пентагон составил первую стратегию военного применения искусственного интеллекта.

Вооруженные силы США хотят расширить применение искусственного интеллекта в бою. Однако, американские военные уверяют, что позаботятся о том, чтобы технология использовалась "в соответствии с национальными ценностями".

Как сообщает Military Times, Пентагон описал свою первую стратегию военного применения ИИ.

В частности, план предусматривает ускорение использования технологии в различных военных сферах: от операций по сбору разведывательной информации до прогнозирования технических проблем на кораблях и самолетах.

При этом, американские военные призывают страну как можно скорее перейти к использованию ИИ, прежде чем потенциальные соперники США тоже продвинутся в его разработке.

"Другие страны, в частности Китай и Россия, делают значительные инвестиции в разработку искусственного интеллекта для военных целей включительно с такими формами применения, которые поднимают вопрос о соответствии международным нормам и соблюдении прав человека", - говорится в отчете Пентагона.

В документе нет упоминаний об автономных видах вооружений. Однако, в нем повторяется военная директива от 2012 года о том, что контроль должен остаться в руках человека.