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Четверг, 14.02.2019
Сенаторы США представили новый список санкций против РФ
Сенаторы США представили новый список санкций против РФ
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Сенаторы США представили новый список санкций против РФ

Сенаторы США представили новый список санкций против РФ
02:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: В США представила законопроект о введении дополнительных санкций против РФ.

Группа сенаторов США представила в среду законопроект, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против РФ в ответ на "российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом", а также - за агрессию в Украине.

В заявлении, распространенном сенатским комитетом по иностранным делам, отмечается, что авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также - демократы Боб Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин.

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Список санкций, предлагаемых сенаторами, разбит на две части. Первая предполагает санкции в ответ на вмешательство России "в демократические институты за границей". В частности, они предлагают ввести санкции против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах". Кроме того, сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Также законопроект предусматривает санкции, связанные с российским суверенным долгом.

Кроме того, сенаторы хотят ввести санкции в отношении российского киберсектора. Помимо этого, к этой части относятся санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и членов их семей, а также других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям".

Другая часть санкций, предлагаемая сенаторами, касается российской агрессии в Украине. Так, сенаторы предлагают внести в санкционные списки "24 сотрудников ФСБ, которые считаются причастными" к захвату украинских моряков в Керченском проливе.

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В ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ "в случае, если Россия будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе".

В эту часть сенаторы отнесли и санкции, связанные с "поддержкой освоения нефтяных ресурсов на России", и санкции в отношении российских государственных энергетических проектов за пределами РФ.

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США, Санкции, РФ, Линдси Грэм, Сенаторы, Кори Гарднер.
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