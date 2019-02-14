Скачать
Четверг, 14.02.2019
Украина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи ВМСУ
Украина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи ВМСУ
В Украине сократилась денежная база
В Украине сократилась денежная база
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе
Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе

Разведка США назвала главные угрозы в космосе

Разведка США назвала главные угрозы в космосе
09:08 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Разведка США считает, что Россия и Китай представляют главную угрозу в сфере безопасности в космосе.

Россия и Китай представляют главную угрозу в сфере безопасности в космосе.

Об этом говорится в докладе разведуправления Пентагона относительно вызовов безопасности в космической сфере, сообщает Голос Америки.

В частности, военные доктрины обеих стран рассматривают космос как важный и современный полигон, на котором могут изучаться методы по ограничению военных возможностей США. В докладе обнародованном 11-го февраля, подчеркивается, что с 2015 года Москва и Пекин начали модернизацию своих вооруженных сил для участия в "космических" операциях.

Кроме того, авторы доклада отмечают, что РФ и Китай существенно усовершенствовали космические технологии, включительно с разведывательными аппаратами. В вооруженных силах этих стран проводится модернизация уже имеющихся систем, включая транспортные и навигационными средствами.

Эти разработки позволяют создавать командные пункты по всему миру, а также запускать навигационные механизмы, которые дают возможность отслеживать, вести мониторинг и при необходимости наносить удары по военным объектам США.

Помпео допускает, что Россия может открыть "второй фронт" в Европе

Например, отдельные опознавательные спутники способны приближаться к другим объектам в космосе для их обследования и ремонта. Те же технологии могут быть использованы и для агрессивных действий, включая атаки на спутники других стран.

В докладе сообщается, что Россия и Китай активно разрабатывают энергетическое оружие и наземные противоспутниковые ракеты, которые могут иметь весьма разрушительный эффект. Дополнительные угрозы для США исходят также со стороны Ирана и Северной Кореи, которые активно разрабатывают баллистические ракетные технологии.

Преимущество США в космосе будет провоцировать оппонентов на ответные действия и даст им возможности для совершенствования собственного потенциала, считают авторы доклада. Не менее важным недостатком американские эксперты считают зависимость Международной космической станции от космических транспортных средств РФ, включая и отправку космонавтов и необходимого оборудования.

В докладе цитируется мнение министра обороны РФ Сергея Шойгу, в соответствии с которым, потенциал вооруженных сил РФ будет полностью зависеть от разработок высокоточных технологий в космической сфере, включительно с современными орбитальными станциями и военными спутниками.

Кроме того, в военном ведомстве РФ работают над мобильными ракетными системами наземного базирования, способными поражать космические цели с Земли. Согласно докладу, скорее всего, такая система начнет функционировать в течение ближайших нескольких лет.

Пентагон хочет расширить область применения ИИ в военной сфере
Пентагон хочет расширить область применения ИИ в военной сфереЧитать полностью

К разработке российских космических вооружений также привлечены неправительственные организации, среди которых Международная научная оптическая сеть (ISON). Организация располагает крупнейшую международную сеть наземных датчиков космического наблюдения. В структуры ISON входят также отдельные научные организации, включая подразделения государственного агентства "Роскосмос".

Среди других возможностей РФ в космической сфере эксперты отметили средства электронной борьбы (счетчики GPS, средства спутниковой связи и радары), оружие направленной энергии, бортовые системы лазерного оружия для использования против космических датчиков противоракетных систем, дезинформацию и атаки в киберпространстве, наземные пусковые системы для уничтожения целей в космосе, лазерное вооружение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Россия, Космос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных
02 Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки
03 Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки
04 День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому
05 День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода будет совсем не праздничной: синоптики обещают украинцам дождь и гололед
Погода 14 февраля: украинцам обещают дождь и гололед
В Евросоюзе оформили соглашение о реформе авторского права
В Евросоюзе оформили соглашение о реформе авторского права
День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь