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В Лос-Анджелесе запретят продавать меховые изделия

В Лос-Анджелесе запретят продавать меховые изделия
09:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Городской совет американского Лос-Анджелеса одобрил запрет на продажу и производство меховых изделий в пределах города с января 2021 года.

Под запрет попадет широкая линейка товаров – от шуб до наушников, сообщил в среду местный телеканал CBS Los Angeles.

"Городской совет Лос-Анджелеса предварительно принял распоряжение, запрещающее продажу и изготовление меха в пределах города", - говорится в сообщении.

Как уточняется, под запрет попадут все изделия, где есть мех или натуральная кожа, в том числе, сумки, обувь, головные уборы, наушники и ювелирные украшения. Новые правила начинают действовать с 1 января 2020 года.

Лос-Анджелес станет самым большим городом в Соединенных Штатах, где действует такой запрет. Подобные правила уже приняты в Сан-Франциско, Беркли и Западном Голливуде.

Вместе с тем, новые нормы в Лос-Анджелесе имеют несколько исключений. Так, можно продавать мех животных, которые были убиты на охоте в соответствии с лицензией штата Калифорния. Исключения касаются также чучел животных, передачи (не продажи) меховых изделий в частном порядке, продажа изделий, изготовленных до введения запрета и тому подобное.

При этом, как пишет издание, остается неясным, как такие ограничения могут повлиять на экономику города, поскольку никто не отслеживал статистики продаж меха и изделий из него.

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Лос-Анджелес, Мех, Меховые изделия, запрет на продажу меховых изделий.
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