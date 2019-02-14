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Уильям Барр официально стал главой Минюста США

Уильям Барр официально стал главой Минюста США
20:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Сенат США утвердил Уильяма Барра в качестве главы Министерства юстиции.

Члены Сената США в четверг утвердили Уильяма Барра в качестве министра юстиции страны.

В ходе голосования, на котором У.Барру требовалась поддержка простого большинства, более 50 сенаторов из 100 заявили, что поддерживают его.

Представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter уже приветствовала это решение Сената. "Это большая победа для правосудия и верховенства закона в Америке: Сенат только что утвердил на посту генпрокурора Уильяма Барра, кандидатуру которого предложил Дональд Трамп", - написала она.

В США министр юстиции также является генпрокурором. У.Барру предстоит курировать ряд важных расследований, в частности, работу спецпрокурора Роберта Мюллера, выясняющего, существовал ли сговор между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа в ходе предвыборной кампании в США в 2016 году.

Предыдущий генпрокурор Джефф Сешнс в начале ноября 2018 года подал на имя президента США Д.Трампа прошение об отставке. На сегодняшний день глава канцелярии ведомства Мэтью Уитакер временно исполняет обязанности генпрокурора.

В начале декабря 2018 года Д.Трамп предложил на пост генпрокурора США кандидатуру У.Барра, который занимал пост генпрокурора при Джордже Буше-старшем.

У.Барр занимал должность генерального прокурора с 1991 по 1993 год. В настоящее время он является юрисконсультом известной международной юридической фирмы Kirkland & Ellis LLP.

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США, Сенат США, Министерство юстиции США, Минюст США, Уильям Барр.
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