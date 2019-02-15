Конгресс США принял меры во избежание нового "шатдауна"

Новости мира: Палата представителей США приняла федеральный бюджет, который позволит избежать "шатдауна".

Палата представителей Конгресса США проголосовала за утверждение законопроекта о безопасности на границе, который позволит предотвратить очередное частичное закрытие федерального правительства ("шатдаун").

Теперь документ отправлен на рассмотрение президента Дональда Трампа, пишет Голос Америки.

В законопроект заложены средства на установку новых барьеров на некоторых участках границы между США и Мексикой, однако требование президента о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены так и не было удовлетворено.

Палата представителей, контролируемая демократами, поддержала законопроект бюджета, предусматривающий выделение больше чем 300 миллиардов долларов на финансирование работы целого ряда министерств и ведомств. За принятие документа высказались 300 законодателей, 128 – проголосовали против. В Белом доме обещали, что президент Трамп подпишет законопроект, однако при этом попытается использовать свои полномочия для финансирования строительства стены.