Скачать
Пятница, 15.02.2019
Итоги 14 февраля: Супрун продолжит работать, нормы газа, субсидии "Укрпочтой"
Итоги 14 февраля: Супрун продолжит работать, нормы газа, субсидии "Укрпочтой"
Мангера арестовали с правом залога
Мангера арестовали с правом залога
Экс-защитник Динамо Тремулинас объявил о завершении карьеры
Экс-защитник Динамо Тремулинас объявил о завершении карьеры
Сретение Господне, 15 февраля 2019: история, традиции, заговоры
Сретение Господне, 15 февраля 2019: история, традиции, заговоры

Конгресс США принял меры во избежание нового "шатдауна"

Конгресс США принял меры во избежание нового "шатдауна"
07:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Палата представителей США приняла федеральный бюджет, который позволит избежать "шатдауна".

Палата представителей Конгресса США проголосовала за утверждение законопроекта о безопасности на границе, который позволит предотвратить очередное частичное закрытие федерального правительства ("шатдаун").

Теперь документ отправлен на рассмотрение президента Дональда Трампа, пишет Голос Америки.

В законопроект заложены средства на установку новых барьеров на некоторых участках границы между США и Мексикой, однако требование президента о выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены так и не было удовлетворено.

Палата представителей, контролируемая демократами, поддержала законопроект бюджета, предусматривающий выделение больше чем 300 миллиардов долларов на финансирование работы целого ряда министерств и ведомств. За принятие документа высказались 300 законодателей, 128 – проголосовали против. В Белом доме обещали, что президент Трамп подпишет законопроект, однако при этом попытается использовать свои полномочия для финансирования строительства стены.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Конгресс США, Дональд Трамп, шатдаун.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с днем святого Валентина 2019 подруге
02 Красивые стихи о любви на день святого Валентина 2019
03 Сретение Господне 2019: поздравления в смс и открытках
04 День святого Валентина 2019: поздравления для друга в прозе
05 Шахтер 2:2 Айнтрахт: события матча (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сорок индийских военных погибли в результате теракта
Сорок индийских военных погибли в результате теракта
В Пентагоне заявили о договоренностях с Полтораком
В Пентагоне заявили о договоренностях с Полтораком
Санаторий &quot;Бердянск&quot; возвращен в госсобственность
Санаторий "Бердянск" возвращен в госсобственность
Рецепт дня: блинный торт &quot;Пломбир в шоколаде&quot;
Рецепт дня: блинный торт "Пломбир в шоколаде"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь