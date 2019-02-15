Вице-президент США: Иранский режим открыто выступает за еще один холокост

Новости мира: США обвинили Иран в стремлении повторить холокост.

Вице-президент США Майкл Пенс обвинил Иран в стремлении к "еще одному холокосту".

Пенс выступил против иранского режима во время организованной США конференции по Ближнему Востоку, которая состоялась в Польше 14 февраля, передает NBC News.

"Иранский режим открыто выступает за еще один холокост и ищет средства для его достижения", — обратился вице-президент США к участникам международной конференции.

Американский чиновник пытался убедить страны присоединиться к "кампании максимального давления", которую проводит президент США Дональд Трамп против Ирана. Пенс также обвинил Тегеран в попытке воссоздать Персидскую империю, создавая "коридор воздействия" через Ирак, Сирию и Ливан.

Кроме того, Пенс раскритиковал Великобританию, Францию и Германию за создание финансового механизма, который поможет уклоняться от американских санкций. По словам вице-президента, страны фактически пытаются отменить санкции США.

В 2018 году Трамп вышел из иранской ядерной сделки 2015 года, после чего возобновил американские санкции против Тегерана.