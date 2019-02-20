В США подсчитали ошибочные заявления Трампа – в среднем 10 в день

Новости мира: Общий итог ложных заявлений Трампа за последнюю неделю -74, что является 16-м худшим показателем с его 109 недель президентства.

В США исследовали правильность слов президента Дональда Трампа, в среднем он делает 10 ложных заявлений ежедневно. Об этом информирует The Star.

"Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе делал в среднем 10 ложных заявлений ежедневно", — говорится в сообщении.

Как отмечается, общий итог ложных заявлений Трампа за последнюю неделю -74, что является 16-м худшим показателем с его 109 недель президентства.

Трамп сделал 36 подобных заявлений только в течение понедельника, в частности, в штате Техас (27 заявлений).