Американец предложил продать штат Монтана Канаде за $1 трлн

Новости мира: Американец предложил продать штат Монтана Канаде за $1 триллион, чтобы погасить часть государственного долга.

Американец Ян Хаммонд подал электронную петицию властям США, в которой предлагает продать штат Монтана Канаде за $1 триллион. Таким образом, американец предлагает сократить размер госдолга.

Автор петиции назвал американский штат Монтана бесполезным. При этом его поддержали 12 тысяч американцев. Власти страны уже начали работать над мерами, которые запретят подобную продажу.

Отмечается, что на сегодняшний день, осударственный долг США сейчас составляет $22,012 трлн., и это максимум за всю историю страны.

В комментариях есть голоса жителей этого штата, которые рассчитывают на ... бесплатный переезд в Канаду, где они хотели бы жить. Монтана получила права штата в ноябре 1889 года. Площадь штата составляет 380 832 км², в нем проживает немногим более миллиона жителей.

Отмечается, что за время правления президента США Дональда Трампа американский госдолг вырос на $2,06 трлн с $19,95 трлн. Одним из главных факторов, способствовавших его росту, стало снижение налогов в декабре 2017 года. Бюджетное управление конгресса США прогнозирует, что в текущем финансовом году дефицит составит $897 млрд, что на 15,1% больше прошлогоднего дисбаланса в $779 млрд.