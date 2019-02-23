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В США может состояться встреча Трампа с Си Цзиньпином

В США может состояться встреча Трампа с Си Цзиньпином
09:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Американский лидер Дональд Трамп заявил о вероятности встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином.

Торговые переговоры между США и Китаем в Вашингтоне, которые должны были завершиться 22 февраля, продлили на два дня, а президент США Дональд Трамп не исключает возможности личной встречи с лидером КНР для заключения соглашения.

Об этом сам Дональд Трамп рассказал на встрече с китайской делегацией в Овальном офисе по итогам очередного раунда торговых переговоров, сообщает Wall Street Journal.

“Я бы сказал, что сейчас больше шансов, что соглашение будет достигнуто», - цитирует издание слова президента США относительно перспектив достижения соглашения между Вашингтоном и Пекином до 1-го марта, когда США собираются ввести новые тарифные ограничения для китайских товаров.

Журналисты добавляют, что этим комментариям предшествовали два дня переговоров в Вашингтоне между китайской и американской делегациями. Они должны были закончиться в пятницу, 22 февраля, однако будут продолжаться на выходных.

Торговый представитель США Роберт Лайтхицер подтвердил, что по ряду вопросов был достигнут прогресс, однако несколько крупных препятствий заключению соглашения остаются.

«Трамп сообщил, что стороны достигли соглашения относительно валюты и валютных манипуляций в нынешнем раунде переговоров. Он также сообщил, что «вероятно» встретится с господином Си в своей резиденции в Мар-А-Лаго (США)», - сообщает издание и добавляет, что президент США также выразил готовность продлить дедлайн на введение тарифов на китайские товары вне предварительно установленной даты 1-го марта.

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Китай, США, Торговая война, Си Цзиньпин, Дональд Трамп.
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