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СМИ: США выведут из Сирии не все войска

СМИ: США выведут из Сирии не все войска
13:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: США оставят в безопасной зоне Сирии около 400 военных после вывода войск.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в Сирии останется небольшое количество американских солдат, что не означает отмену предыдущего решения о выводе из страны 2000 военнослужащих.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп планирует оставить в Сирии около 400 американских солдат, часть которых разместится в безопасной зоне вдоль северо-восточной границы с Турцией, а часть останется на военной базе США, недалеко от границы с Ираком и Иорданией.

Как сообщалось, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп распорядился о полном выводе американского военного контингента из Сирии, несмотря на продолжающуюся борьбу сил международной коалиции с террористами из группировки ИГИЛ.

Начиная с декабря, на решение Трампа пытались повлиять многие президентские советники, которые говорили о необходимости защиты курдских повстанцев. В случае полного вывода американских войск, курдам, которые входят в состав поддерживаемой США коалиции, угрожает опасность со стороны Турции. В Анкаре курдские «Отряды народной самообороны» называют террористической организацией.

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Сирия, США, Армия США, Дональд Трамп, Войска США в Сирии.
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