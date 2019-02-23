СМИ: США выведут из Сирии не все войска

Новости мира: США оставят в безопасной зоне Сирии около 400 военных после вывода войск.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в Сирии останется небольшое количество американских солдат, что не означает отмену предыдущего решения о выводе из страны 2000 военнослужащих.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп планирует оставить в Сирии около 400 американских солдат, часть которых разместится в безопасной зоне вдоль северо-восточной границы с Турцией, а часть останется на военной базе США, недалеко от границы с Ираком и Иорданией.

Как сообщалось, в декабре 2018 года президент США Дональд Трамп распорядился о полном выводе американского военного контингента из Сирии, несмотря на продолжающуюся борьбу сил международной коалиции с террористами из группировки ИГИЛ.

Начиная с декабря, на решение Трампа пытались повлиять многие президентские советники, которые говорили о необходимости защиты курдских повстанцев. В случае полного вывода американских войск, курдам, которые входят в состав поддерживаемой США коалиции, угрожает опасность со стороны Турции. В Анкаре курдские «Отряды народной самообороны» называют террористической организацией.