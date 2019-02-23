Госдеп США создал сайт для борьбы с пропагандой РФ в Украине

Новости мира: Госдеп создал сайт противодействия российской агрессии в Украине.

Американское внешнеполитическое ведомство создало отдельный интерактивный веб-ресурс "Противодействие российской агрессии в Украине", на котором собрало основные факты о попытках России аннексировать Крым, а также вторжении РФ на востоке Украины.

Страница доступна по ссылке.

На сайте собраны факты, фотоиллюстрации, видеофрагменты и интерактивные карты, которые отслеживают агрессию РФ против Украины, начиная со времен Революции Достоинства, до последних изменений в Крыму и оккупации на Донбассе.

"Военные действия повлекли 13 тыс. погибших, возникновение 1,5 млн внутренне перемещенных лиц и необходимость оказания помощи и защиты более 3,4 млн человек", - подчеркивается в сопроводительном тексте.

Тем временем, Посольство Украины в США приветствовало факт создания нового ресурса американской стороной.

"Государственный департамент США разработал интерактивный сайт "Countering Russia's Aggression in Ukraine", в котором собраны все события, связанные с пятью годами агрессии России в Украине и приведены четкие факты неоспоримой прямой причастности Российской Федерации к войне на Донбассе и ее действия во время оккупации Крыма", - подчеркнули в украинском дипломатическом ведомстве.

В Посольстве отметили, что ценят сотрудничество, солидарность и поддержку Государственного департамента США.