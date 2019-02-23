Трамп планирует наложить вето на резолюцию, запрещающую ему вводить режим ЧП

Новости мира: Трамп о резолюции демократов относительно стены - будет ветировать.

Президент США Дональд Трамп заявил, что твердо намерен наложить вето на резолюцию, внесенную демократами в Конгрессе, которая останавливает действие его указа о введении чрезвычайного положения в стране

Об этом Трамп заявил во время встречи с журналистами, сообщил американский телеканал Fox News.

"Буду ли я это ветировать? 100 процентов", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Вето Трампа, скорее всего, не будет преодолено Конгрессом, отмечает издание. Однако будущее противостояние испытает поддержку президента республиканцами после того, как он "дал пощечину" законодателям, перераспределив деньги из других фондов на пограничную стену в обход Конгресса.

Как сообщалось ранее, демократы, контролирующие сейчас Палату представителей США, разработали резолюцию, ограничивающую полномочия применить фонды Минобороны и Минфина для построения стены на границе с Мексикой. В частности, спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси назвала действия президента "насилием" над Конституцией и демократией.

Голосование по резолюции ожидается во вторник.