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Белый дом выпустил юбилейные монеты ко второму саммиту с лидером КНДР

Белый дом выпустил юбилейные монеты ко второму саммиту с лидером КНДР
09:21 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На официальном сайте Белого дома представили на продажу лимитированную серию юбилейных безноминальних монет, выпущенных к второму саммиту лидеров США и КНДР.

Официальный сувенирный магазин Белого дома выставил на продажу лимитированную серию юбилейных безноминальних монет, приуроченных к второму саммиту лидеров США и КНДР, который должен состояться на следующей неделе во Вьетнаме. Лот выставлен на официальном сайте Белого дома.

В предложении сказано, что серия выпуска ограничена до 1000 штук, номинальная стоимость сувенира составляет 100 долларов США.

На одной стороне монеты изображен земной шар с надписями трех лидеров – президента США Дональда Трампа, лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Дже М-Ина. По внешнему кругу изображения украшают две надписи: "Новый путь к миру" и "Чрезвычайные времена требуют смелого руководства".

На оборотной стороне изображен президентский дворец в Ханое, а также флаги трех государств – США, КНДР и Южной Кореи. Кроме того, там содержится фраза: "Начало отсчета времени: работаем на достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова".

В США может состояться встреча Трампа с Си Цзиньпином

Как сообщалось, второй саммит с участием президента США и лидера КНДР запланирован на 27-28 февраля в Ханое, Вьетнам. Первая встреча глав двух государств состоялась в прошлом году в Сингапуре.

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Белый дом, Саммит лидеров США и КНДР, Безноминальные юбилейные монеты.
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