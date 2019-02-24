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США угрожают новыми санкциями режиму Мадуро

США угрожают новыми санкциями режиму Мадуро
19:25 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Советник Трампа Джон Болтон выдвинул ультиматум армии Венесуэлы.

Советник президента США Джон Болтон выдвинул ультиматум армии Венесуэлы: предоставить проход для гуманитарной помощи или столкнуться с санкциями и изоляцией.

Об этом Болтон сообщил в Twittеr.

"У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить гражданское население и оказать гуманитарную помощь или столкнуться с еще большими санкциями и изоляцией", - сообщил он.

К своему сообщению он также прикрепил ссылку на сообщения издания Reuters, в котором говорится, что Белый дом может объявить о новых санкциях против Каракаса уже на следующей неделе.

Как отмечает издание, в понедельник вице-президент США Майк Пенс и ряд лидеров латиноамериканских государств обсудят ситуацию в Венесуэле в колумбийской столице Боготе.

Как известно, в Венесуэле продолжается политический и гуманитарный кризис. В субботу войска Венесуэлы не допустили на территорию страны гуманитарный груз из Колумбии, применив резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих. Этот шаг вызвал бурную критику мирового сообщества.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого не признают США и большинство западных стран, отказался от международной гуманитарной помощи, отрицая экономические проблемы в государстве и обвиняя лидера оппозиции Хуана Гуайдо в попытке благодаря американской помощи подорвать и свергнуть нынешнее правительство.

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США, Венесуэла, Джон Болтон, Режим Мадуро.
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