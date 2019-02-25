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"Направить ракеты на Вашингтон": Помпео ответил на слова Путина

"Направить ракеты на Вашингтон": Помпео ответил на слова Путина
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Штаты прокомментировали угрозы России нацелить на них ракеты.

Предупреждения и очередные угрозы от главы Кремля Владимира Путина о последствиях для США после расторжения ракетного договора - пустые слова.

Так госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал высказывания российского президента во время его послания к Федеральному собранию громкими заявлениями, информирует CNN.

"Да, Путин тогда в очередной раз объявил о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. Это, бесспорно, является громкими словами из Москвы. Эти слова нацелены на то, чтобы прикрыть ключевой вызов. Ведь он говорил о решении США выйти из договора, которые распространяется на ракетные системы средней и меньшей дальности", – сказал он.

Кроме того, Помпео напомнил, что ракетные договоренности нарушала именно Россия.

"Россия нарушала этот договор, поэтому для американцев нет никакого смысла и дальше связывать себя ограничениями, предусмотренными этим договором", – подчеркнул госсекретарь.

Отметим, что во время ежегодного послания Федеральному собранию Путин, воспользовавшись случаем, пригрозил новым российским оружием. В частности, глава Кремля рассказал о новой гиперзвуковой ракете "Циркон" и анонсировал "выход в свет" беспилотной системы "Посейдон".

Напомним, США 2 февраля официально уведомили Россию о приостановке участия в ДРСМД. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

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Россия, Владимир Путин, Майк Помпео, ДРСМД.
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