Американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 40 лет, выплатят 21 млн долларов

Новости мира: Калифорниец, который провел в тюрьме 40 лет за преступление, которое не совершал, получит 21 миллион долларов компенсации морального ущерба.

В Соединенных Штатах Америки мужчине, который был неправомерно осужден за двойное убийство и провел почти 40 лет за решеткой, будет выплачена компенсация в размере 21 миллиона долларов. Об этом сообщает ABC News.

"Неправомерно осуденный мужчина согласился на сделку с властями Калифорнии и компенсацию в размере 21 млн долларов после того, как он провел 39 лет в тюрьме за убийство, которое он не совершал", - говорится в сообщении.

Из местного бюджета Коули получит 4,9 миллиона долларов, остальная сумма будет покрыта за счет страхования и другими источниками.

Представители власти заявили, что это соглашение позволит избежать длительного судебного процесса, который стоил бы сторонам много денег и не является необходимым.

В 1978 году Крейга Коули приговорили к пожизненному заключению за убийство своей девушки Ронды Вихт и ее 4-летнего сына Дональда. Коули провел за решеткой 39 лет.

Он был освобожден в ноябре 2017 года после помилования от тогдашнего губернатора штата Джерри Брауна. На момент освобождения Коули было 70 лет.