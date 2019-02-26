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Вашингтон отреагировал на "национальный референдум" на Кубе

Вашингтон отреагировал на "национальный референдум" на Кубе
21:04 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: США назвали голосование на Кубе попыткой увековечить диктатуру

Официальный Вашингтон осудил проведение на выходных голосований на Кубе относительно внесения изменений в Конституцию страны, назвав это попыткой коммунистического режима навечно закрепить свою диктатуру и не допустить жизненно необходимые реформы.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, распространенном во вторник, сообщает корреспондент.

"24 февраля коммунистический режим Кубы провел так называемый "национальный референдум" относительно пересмотра конституции страны. Не надо никого обманывать этими действиями, направленными ни на что иное, как на увековечение режима однопартийной диктатуры. Весь этот процесс сопровождался тщательно выверенным политическим театром, а также подавлением публичных дебатов", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Как подчеркнули в Вашингтоне, новая конституция Кубы, в первую очередь, подтверждает роль коммунистической партии как единственной легальной политической партии в стране. При этом устанавливается "необратимость" социалистической системы, что блокирует возможность проведения жизненно необходимых экономических реформ. Новая версия конституции также не гарантирует кубинскому народу его основных свобод, подчеркнули в Госдепе.

"В то время как кубинские власти утверждают, что голосование в воскресенье было демократическим, десятки наблюдателей и мирных демонстрантов подверглись преследованиям и задержаниям, конфисковывались телефоны и другие девайсы", - отметили в американском ведомстве.

Кроме того, в США напомнили об акции голодовки более 120 активистов перед так называемым референдумом. "Мы решительно осуждаем эти попытки заглушить мирные протесты, которые подтверждают, что лидеры Кубы опасаются кубинского народа", - говорится в заявлении.

В этой связи США выступили в поддержку людей на Кубе, которые в течение 60 лет страдали от провальной политической системы и экономической бесхозяйственности. "Мы призываем демократические государства мира присоединиться к нам во взаимодействии с народом Кубы и их мирными призывами к демократическим реформам", - отметили в Государственном департаменте США.

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США, Вашингтон, Куба, Госдеп США, Голосование на Кубе.
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