Генерал США говорил об российской угрозе и новой "холодной войне"

Новости мира: Американский генерал предупреждает о новой "холодной войне" между силами РФ и США.

Сегодняшний уровень напряженности в отношениях между РФ и Западом не имел прецедентов со времен разгара "холодной войны".

Такое мнение во время выступления в Оттаве высказал генерал Военно-воздушных сил США Теренс Ошогнесси, корреспондент .

"Мы сейчас живем в более конкурентной и угрожающей международной обстановке безопасности, чем предыдущие поколения", - сказал Ошогнесси.

Он перечислил многочисленные недавние агрессивные заявления и провокационные действия РФ, в том числе пролет российских стратегических бомбардировщиков вблизи побережья Северной Америки. "Мы не сталкивались с таким систематическим и методическим повышением угроз со времен разгара "холодной войны". Надо признать реальность, что наши противники подвергают опасности наших граждан, образ жизни и национальные интересы", - подчеркнул генерал.

Ошогнесси обратил особое внимание на развитие Россией военной инфраструктуры в Арктике и отсутствие ответных действий со стороны США и Канады. "Эти и другие действия без сомнений свидетельствуют, что мы находимся в опасности так, как не были уже в течение десятилетий. Следует задать вопрос, достаточны ли наши усилия для сегодняшней меняющейся среды", - подытожил он.

Генерал добавил, что усиление Россией арктического военного флота, вооруженного высокоточными крылатыми ракетами, имеет целью воспользоваться "слабостями Канады и США в нашем подходе к Северу".