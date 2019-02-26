Скачать
Среда, 27.02.2019
У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
Статья УК о незаконном обогащении признана неконституционной
Статья УК о незаконном обогащении признана неконституционной
Миллер: Бой с Кличко - лучшее выступление Джошуа
Миллер: Бой с Кличко - лучшее выступление Джошуа
Великий пост 2019: история праздника и традиции
Великий пост 2019: история праздника и традиции

Генерал США говорил об российской угрозе и новой "холодной войне"

Генерал США говорил об российской угрозе и новой "холодной войне"
23:15 Вт, 26 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Американский генерал предупреждает о новой "холодной войне" между силами РФ и США.

Сегодняшний уровень напряженности в отношениях между РФ и Западом не имел прецедентов со времен разгара "холодной войны".

Такое мнение во время выступления в Оттаве высказал генерал Военно-воздушных сил США Теренс Ошогнесси, корреспондент .

"Мы сейчас живем в более конкурентной и угрожающей международной обстановке безопасности, чем предыдущие поколения", - сказал Ошогнесси.

Он перечислил многочисленные недавние агрессивные заявления и провокационные действия РФ, в том числе пролет российских стратегических бомбардировщиков вблизи побережья Северной Америки. "Мы не сталкивались с таким систематическим и методическим повышением угроз со времен разгара "холодной войны". Надо признать реальность, что наши противники подвергают опасности наших граждан, образ жизни и национальные интересы", - подчеркнул генерал.

Ошогнесси обратил особое внимание на развитие Россией военной инфраструктуры в Арктике и отсутствие ответных действий со стороны США и Канады. "Эти и другие действия без сомнений свидетельствуют, что мы находимся в опасности так, как не были уже в течение десятилетий. Следует задать вопрос, достаточны ли наши усилия для сегодняшней меняющейся среды", - подытожил он.

Генерал добавил, что усиление Россией арктического военного флота, вооруженного высокоточными крылатыми ракетами, имеет целью воспользоваться "слабостями Канады и США в нашем подходе к Северу".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, РФ, Холодная война, Теренс Ошогнесси.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Масленица 2019 в Украине: традиции и что нужно делать в этот праздник
02 Великий пост 2019: история праздника и традиции
03 Беллью дал прогноз на бой Усик - Поветкин
04 У генсека НАТО поддерживают Венгрию в споре с Украиной
05 Импичмент Порошенко: бланки подписных листов оказались нелегитимными
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
СМИ: В США рассказали об успешной кибератаке на российскую компанию
В США рассказали об успешной кибератаке на российскую компанию
Генерал США говорил об российской угрозе и новой &quot;холодной войне&quot;
Генерал США говорил об российской угрозе и новой "холодной войне"
Мокро и ветрено: Последние дни зимы будут дождливыми и с &quot;плюсом&quot;
Погода: ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
Какая стоимость продуктов по состоянию на 26 февраля 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 26 февраля 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь