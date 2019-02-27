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Без "Северного потока-2": Конгресс опубликовал законопроект о санкциях против РФ

Без "Северного потока-2": Конгресс опубликовал законопроект о санкциях против РФ
09:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Конгресс США опубликовал текст законопроекта об антироссийских санкциях в связи с агрессией в море против Украины.

Обновленный законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России, - "Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" - опубликован на сайте Конгресса.

Документ размещен по адресу https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/482/text#toc-id8ECC7DE75C5F408089FFD9B1C838ECEB или https://www.congress.gov/116/bills/s482/BILLS-116s482is.pdf

Авторами документа являются республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также демократы Боб Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин. О его внесении было объявлено 13 февраля, базовые положения законопроекта уже известны (в основной массе они фигурировали и в версии 2018 года, хотя часть по сравнению с первой редакцией видоизменилась).

В частности, авторы инициативы предлагают ввести запрет на сделки с новым суверенным долгом РФ (выпущенным Минфином, ЦБ, Фондом национального благосостояния, любым финансовым институтом от лица РФ) дюрацией более 14 дней. Действие запрета должно начаться через 90 дней после вступления в силу закона.

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Под санкции должны подпасть российские финансовые институты, которые, по оценке президента США, тем или иным способом поддерживали "вмешательство российского правительства в демократические процедуры или выборы в любой стране за пределами РФ".

Также сенаторы считают нужным ввести санкции, нацеленные на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами РФ. Под запрет попадают вложения в такие проекты стоимостью от $1 млн (или от $5 млн суммарно на протяжении 12 месяцев). Упоминания проекта "Северный поток 2" в этом законопроекте нет.

Через полгода после вступления закона в силу должны быть введены санкции в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина". Через полгода после вступления документа в силу разведка должна представить Конгрессу отчет "о личном состоянии и активах Владимира Путина".

В ответ на действия РФ в Украине сенаторы предлагают, среди прочего, ввести ограничительные меры против кораблестроительного сектора РФ.

Сенаторы также предлагают исключить возможность выхода США из НАТО без одобрения Сената.

Кроме того, законопроектом устанавливается, что технологические компании, включая социальные медиа, "разделяют ответственность за обеспечение свободы их платформ от дезинформации, поддерживаемой правительством РФ и другими иностранными правительствами".

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Санкции, РФ, Конгресс США, Санкции РФ.
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