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Торговые споры: В США рассказали о значительном прогрессе в переговорах с Китаем

Торговые споры: В США рассказали о значительном прогрессе в переговорах с Китаем
22:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: США и Китай достигли существенного прогресса на переговорах, но нерешенные вопросы остаются.

Соединенные Штаты и Китай достигли существенного прогресса в двусторонних переговорах, однако двум странам предстоит обсудить еще много общих вопросов, прежде чем можно будет говорить о подписании торгового соглашения, заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

"Наше правительство настаивает на существенных структурных изменениях, которые позволят создать более справедливые условия для всех сторон, и особенно это касается прав на объекты интеллектуальной собственности и передачи технологий", - отметил он, выступая перед бюджетным комитетом Палаты представителей США.

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Вопросы, которые обсуждают страны на переговорах, слишком серьезны, чтобы решить их простым обещанием увеличить закупки, приводит слова Р.Лайтхайзера агентство Bloomberg.

Ранее Пекин неоднократно предлагал увеличить закупки американской сельхозпродукции, включая соя-бобы, и энергоносителей для уменьшения своего профицита во внешней торговле с США.

В минувшее воскресенье Д.Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что отложит повышение пошлин на товары китайского экспорта, назначенное на 1 марта, так как видит "значительный прогресс" в торговых переговорах с Китаем. Он также намекнул, что торговое соглашение может быть подписано на личной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая состоится в конце марта во Флориде.

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Китай, Переговоры, Роберт Лайтхайзер, Торговые споры.
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