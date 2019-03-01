США вводят новые санкции против сторонников Мадуро

Новости мира: Госказначейство США объявило о введении новых санкций против Венесуэлы.

США ввели санкции против шестерых венесуэльских чиновников, близких к президенту Николасу Мадуро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В своем заявлении Госказначейство США обвинило шестерых чиновников спецслужб, которые блокировали доставку гуманитарной помощи, предназначенной для венесуэльцев.

"Мы санкционируем членов сил безопасности Мадуро в ответ на неоправданное насилие, трагические смерти и бессовестное сжигания пищи и лекарств, предназначенных для больных и голодных венесуэльцев", - сказал министр финансов США Стивен Мнучин после того, как насильственные действия Венесуэлы заблокировали гуманитарную помощь в минувшие выходные.

"США будут и дальше прицеливаться к сторонникам Мадуро, которые продолжают страдания жертв этого искусственного гуманитарного кризиса", - добавил Мнучин.

Это уже второй набор санкций на этой неделе, после того, как США объявили санкции в отношении четырех губернаторов Венесуэлы, объединившихся с Мадуро. Вашингтон также призвал союзников заморозить активы государственной нефтяной компании PDVSA.

Санкции США блокируют любые активы, которыми управляют отдельные лица в Соединенных Штатах, и запрещает юридическим лицам США осуществлять любые бизнес-операции или финансовые операции с ними.