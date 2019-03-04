Демократы расширяют "российское" расследование против Трампа

Новости мира: Юридический комитет Палаты представителей начинает масштабное расследование деятельности Трампа.

Демократы в Палате представителей американского Конгресса инициировали новый виток "российского" расследование против кампании Трампа, отправив официальные запросы для получения документов от десятков лиц, в частности, из близких к президенту кругов.

Об этом заявил в понедельник председатель Юридического комитета Палаты представителей, конгрессмен-демократ Джерольд Надлер, сообщило информагентство АР.

"Председатель Юридического комитета Палаты представителей США заявил, что комитет в понедельник направил запросы на получение документов от более 60-ти человек из числа администрации, семьи, а также (бывшего – ред.) бизнеса Дональда Трампа в рамках расширенного "российского" расследование", – отмечается в сообщении.

При этом, председатель комитета Джерольд Надлер указал на "очень четкую" обструкцию правосудию со стороны президента Трампа. По словам конгрессмена, законодатели намереваются пересмотреть некоторые документы Министерства юстиции. К тому же запрос был направлен сыну президента Дональду Трампу-младшему и главному финансовому директору The Trump Organization Аллену Вайссельбергу. Кроме того, объектами расследования могут стать экс-начальник штаба Белого дома Джон Келли и бывший советник Белого дома Дон Макган, отмечает информагентство.

"Мы намерены инициировать расследование о злоупотреблении властью, коррупции и препятствовании правосудию. Мы сделаем все возможное, чтобы получить эти доказательства", - заявил Надлер.

В ответ на вопрос, считает ли он, что Трамп совершает обструкцию правосудию, Надлер подтвердил: "Да, считаю".

При этом председатель комитета отметил, что демократическое большинство Палаты представителей просто выполняет "работу по защите верховенства права" после того, как республиканцы в течение первых двух лет срока Трампа "выгораживали президента от надлежащей ответственности".