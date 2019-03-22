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Воскресенье, 24.03.2019

В США впервые поднялся в небо скоростной вертолет будущего (Видео)

Кроме основного несущего винта машина получила дополнительный толкающий винт. Применение такой схемы позволит вертолету иметь фантастическую по меркам винтокрылых машин крейсерскую скорость в 460 километров в час, пишет Naked Science. Sikorsky–Boeing SB-1 Defiant может сменить в армии США заслуженного «ветерана» — Sikorsky UH-60 Black Hawk, а также дополнить легкий разведывательный скоростной вертолет S-97, для которого выбрали такую же схему. В качестве конкурента SB-1 выступает летательный аппарат Bell V-280 Valor, ранее уже выполнивший свой первый полет. Ранее специалисты эмиратской организации AMMROC разработали новый, более "агрессивный", вариант вертолета UH-60 Black Hawk.
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США, Вертолет, Sikorsky, Sikorsky UH-60 Black Hawk, Уэст-Палм-Бич.
12:13 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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