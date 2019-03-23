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В США заявили, что территория Сирии на 100% освобождена от ИГИЛ

В США заявили, что территория Сирии на 100% освобождена от ИГИЛ
00:52 Сб, 23 Март 2019 Телеграф Европейская правда

Новости мира: Сара Сандерс: Территория под контролем боевиков ИГИЛ в Сирии ликвидирована на 100%.

Белый дом утверждает, что территория под контролем боевиков ИГИЛ в Сирии ликвидирована на 100%. Об этом пишет AP.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президенту Дональду Трампу сообщил эту новость исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан.

Трамп заявлял об окончательной победе еще в конце февраля. Сандерс продемонстрировала журналистам карту Ирака и Сирии, которая показала, что террористическая группа больше не контролирует ни клочка территории в регионе.

Трамп пообещал добить ИГИЛ в Сирии "сегодня вечером"

По данным США, ИГИЛ до сих пор может иметь 15-20 тысяч сторонников в Сирии и Ираке. Франция ранее заявляла, что сохранит присутствие своих войск в северной части Сирии, поскольку считает, что боевики ИГИЛ не были уничтожены и продолжают угрожать интересам страны. США заявили, что оставляют 200 военных на севере Сирии.

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Сирия, США, Белый дом, Дональд Трамп, ИГИЛ.
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