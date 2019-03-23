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Флот США получит эсминец c мощным лазером (Фото)

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Флот США получит эсминец c мощным лазером (Фото)
03:52 Сб, 23 Март 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости мира: Уже к 2021 году американцы намерены оснастить 60-киловаттным лазером эсминец типа "Арли Берк".

ВМС США планируют поставить мощное лазерное оружие на военный корабль к 2021 году. Установка High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance (HELIOS) представляет собой систему защитного оружия, предназначенную для сжигания лодок и сбивания беспилотных летательных аппаратов. Военно-морской флот сообщает, что HELIOS установят на эсминец, который будет нести службу на Тихом океане.

ВМС США разместили заказ на HELIOS еще в январе 2019 года. Контракт на 150 миллионов долларов, заключенный с Lockheed Martin, предполагает поставку двух комплексов. Согласно пресс-релизу компании, один отправится на полигон Нью-Мексико для тестирования. Другой комплекс, как сообщило USNI News, установят на эскадренный миноносец.

Как отмечает издание Popular Mechanics, HELIOS представляет собой 60-киловаттную лазерную систему нового типа. Она может похвастаться почти в два раза большей мощностью, чем те системы, которые ВМС США уже испытывали ранее. Речь, в частности, идет об известном комплексе с незамысловатым названием Laser Weapon System (LaWS), который ранее установили на эсминец USS Ponce.

Эксперты полагают, что мощности HELIOS хватит для уничтожения не только совсем малых целей, но и небольших кораблей и судов, что в теории может дать ВМС США принципиально новые возможности. Однако для настоящей революции оружие должно пройти все этапы испытаний, доказать свою боевую эффективность в разных условиях и стать массовым. Ожидать этого в ближайшие годы было бы наивно.

Упомянутый выше LaWS смог уничтожить беспилотный летательный аппарат. Крыло БПЛА почти мгновенно нагрелось, после чего произошло его разрушение. Капитан корабля USS Ponce Кристофер Уэллс, на борту которого проводили испытание, заявил, что лазерная пушка работает "точнее, чем пуля". Он назвал его универсальным оружием, которое можно применять против самых разных целей.

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Отметим, что, согласно представленным ранее данным, мощность установки LaWS составляет 30 кВт: эту мощность (по крайней мере, раньше) считали вполне достаточной для поражения лодок и беспилотников.

Другое направление для американцев — оснащение мощными боевыми лазерами летательных аппаратов. Прежде всего речь идет об истребителях пятого поколения. Впрочем, в 2017 году Вооруженные силы США совместно с компанией Raytheon испытали ударный вертолет AH-64D с высокоэнергетическим лазером.

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США, Море, Корабль, Лазер, Эсминец, Флот, Океан.
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